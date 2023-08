Ascoli, pressing su Capradossi: il difensore del Cagliari è in cima alla lista di mister Viali

ASCOLI È nato in Uganda da padre italiano e madre congolese è arrivato in Italia all'età di due anni, adesso ne ha 27, con i suoi genitori ed è a tutti gli effetti italiano. Si chiama Elio Capradossi di mestiere fa il calciatore di ruolo difensore centrale. Sarà lui con molta probabilità il sostituto di Lorenco Simic passato al Maccabi Haifa, squadra che milita nel campionato di Serie A israeliano. Capradossi è di proprietà del Cagliari e ieri era tra i convocati per la sfida con il Torino.

La trattativa

La trattativa è iniziata solo negli ultimi giorni dopo che l'agente di Lorenzo Simic ha comunicato al direttore sportivo dell'Ascoli Marco Valentini che il Maccabi aveva chiesto il giocatore.

Da quel momento si è attivata la macchina prima della cessione di Simic, che ha portato nelle casse bianconero circa un milione compresi i bonus legati alle presenze, poi la richiesta per Capradossi. La trattativa è in dirittura d'arrivo. Già da oggi il difensore del Cagliari potrebbe essere in città per firmare il contratto con l'Ascoli, salvo sorprese perché sul giocatore ci sono altri club cadetti. Il difensore del Cagliari arriverebbe in prestito.