L'Ascoli decimato dalle assenze a caccia disperata di punti salvezza a Pordenone

ASCOLI - L'Ascoli decimato dalle assenze (Kragl, Bidaoui, Sabiri e Parigini) affronta in trasferta il Pordenone in una partita delicatissima. I bianconeri, terzultimi in classifica hanno dispertato bisogno di fare punti, reduci da un solo punto nelle ultime tre partite. A causa delle assenze mister Sottili dovrà fare scelte diverse per imbrigliare i friuliani. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Pordenone - Perisan, Vogliacco, Camporese, Barison, Chrzanowski, Zammarini, Misuraca, Rossetti, Biondi, Ciurria, Butic. All. Tesser

Ascoli - Leali, Pinna, Brosco, Quaranta, Pucino, Danzi, Buchel, Saric, Caligara, Stoian, Dionisi. All. Sottil

© RIPRODUZIONE RISERVATA