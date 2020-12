Monza-Ascoli 2-0, per i bianconeri ottava sconfitta nelle ultime 10 gare, Rossi esonerato

ASCOLI - Trasferta delicatissima alle 19 per l'Ascoli, penultimo in classifica, nella tana del Monza del patron Silvio Berlusconi che vanta calciatori di serie A come Boateng e Mario Balotelli. Quest'ultimo però sarà in tribuna ad assistere alla partita. Delio Rossi purtroppo sconta assenze importanti specie sulla fascia sinistra ma in compenso recupera in difesa capitan Brosco dopo il turno di squalifica. Queste le formazioni che scenderanno in campo.

Monza - Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Bettella, Augusto; Barillà, Fossati, Armellino, Boateng, Gytkjaer, Mota Carvalho. All. Brocchi

Ascoli - Leali; Corbo, Brosco, Quaranta, Sarzi Puttini, Gerbo, Donis, Saric, Sabiri, Bajic, Chiricò. All. Rossi

1' E' iniziata la partita. Ascoli e Monza schierate con modulo speculare: 4-3-3.

3' il primo tiro in porta è di Gerbo, la palla è deviata in angolo.

5' ancora l'Ascoli pericoloso con un diagonale di Bajic deviato in angolo dal portiere.

15' Monza pericoloso con Gytkjaer che di testa impegna Leali in tuffo.

29' rasoraia dal limite di Mota Carvalho ma Leali si allunga e para.

33' Gerbo prova a sorprendere da metacampo Di Gregorio ma la palla finisce fuori.

34' Il Monza passa in vantaggio con una sassata di Augusto lasciato solo in area.

37' I brianzoli falliscono il raddoppio, Quaranta si fa soffiare il pallone in area ma Barillà calcia centralmente.

47' L'arbitro fischia la fine del primo tempo. Dopo una buona mezzora i bianconeri si sgonfiano e chiudono in difficoltà.

2' L'Ascoli prova a reagire con una grande botta al volo di Donis parato da Di Gregorio.

10' Doppio cambio nell'Ascoli: Cavion per Donis e Buchel per Chiricò.

18' padroni di casa vicino al raddoppio, Barilla di testa sfiora il palo.

25' Pierini prende il posto di sarzi Puttini infortunato.

27' guizzo di Bajic ma la palla colpisce l'esterno della rete.

35' Ascoli pericolo ma il colpo di testa viene respinto in corner dalla schiena di un difensore brianzolo.

43' Pierini perde palla a centrocampo e ancora un ex, Frattesi, trafigge Leali

43' ultimo cambio nell'Ascoli: Cangiano al posto di Corbo.

47' Il Monza rischia di dilagare ma Leali salva la porta.

49' L'arbitro fischia la fine del match.

E ora dopo aver rimediato solo un punto in sei partite mister Delio Rossi è stato esonerato.

Ultimo aggiornamento: 23 Dicembre, 00:15

