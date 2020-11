Ascoli-Entella la partita della svolta, gli allenatori Bertotto e Tedino si giocano la panchina

ASCOLI - Partita della svolta per Ascoli ed Entella che si affrontano questo pomeriggio allo stadio Del Duca. Una partita cruciale per il destino di entrambi gli allenatore Bertotto e Tedino, la cui panchina traballa a causa degli scarsi risultati finora ottenuti. L'Ascoli non ha più attenuanti anche perchè il mister bianconero ha potuto recuperare i nove calciatori bianconeri risultati positivi al Coronavirus e a causa dei quali è stata rinviata la partita Pisa-Ascoli.

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Arbitra il match Gariglio di Pinerolo.

ASCOLI: Leali, Splendhoffer, Brosco, Avlonitis, Gerbo, Sabiri, Saric, Cavion, Kragl, Tupta, Bajic.

ENTELLA: Borra, Pellizzer, Poli, Chiosa, Coppolaro, Mazzocco, Paolucci, Crimi, Currarino, Morosini, De Luca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA