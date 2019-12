Ascoli-Cittadella, bianconeri in campo con i calzettoni rossi per ricordare Rozzi

ASCOLI - Dopo la cocente sconfitta di Empoli l'Ascoli affronta questo pomeriggio (ore 15) allo stadio Del Duca il fortissimo Cittadella. Nell'Ascoli non ci sarà Da Cruz, nel Cittadella De Marchi e Vrioni. Per celebrare il 25esimo anniversario della morte di Costantino Rozzi i bianconeri scenderanno in campo con i calzettoni rossi.



Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.



Ascoli - Leali, Padoin, Brosco, Gravillon, D'Elia, Brlek, Petrucci, Cavio, Ninkovic, Ardemagni, Scamacca.

Cittadella - Paleari, Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti, Vita, Iori, Branca, D'Urso, Rosafio, Diaw. Ultimo aggiornamento: 11:20





