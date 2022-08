ASCOLI - Niente nuovo attaccante per ora. Simy ancora tentenna, e se un giorno si avvicina, il giorno dopo di allontana. La trattativa torna ad essere tutta in salita perché l’attaccante non è convinto del trasferimento all’Ascoli. L’ attesa quindi rischia di restare vana e di ritardare l’ arrivo di un altro attaccante che si è rapporterebbe al cosiddetto piano B.

Erano rimasti in due gli attaccanti in lizza per indossare la maglia bianconera, uno proprio Simy che però sembra abbia tutte le intenzioni di declinare l’invito, l’altro rimane ancora in ballo, si dovrebbe trattare del 23enne portoghese Pedro Mendes, di proprietà dello Sporting Lisbona, ma lo scorso anno in prestito in Serie B lusitana al Rio Ave, con cui ha segnato 10 gol in 31 partite. Si tratterebbe comunque di una scommessa.

Dionisi cerca il rinnovo

C’è comunque anche la possibilità, da non sottovalutare, che l’attacco dell’Ascoli resti così com’è, con Gondo e Dionisi ad alternarsi nel ruolo di prima punta. Federico Dionisi è arrivato all’Ascoli un anno e mezzo fa, con la squadra che navigava nei bassifondi della classifica, e lui intraprese la nuova avventura, prendendo per mano la squadra bianconera e insieme ai suoi compagni portandola alla salvezza per poi arrivare ai playoff l’anno successivo. Dionisi un uomo guida, un capitano che in questa stagione sta trovando delle difficoltà tanto che contro la Spal è partito dalla panchina per far spazio a Gondo. Inoltre l’ipotesi dell’arrivo di un nuovo attaccante soprattutto di Simy, aveva fatto pensare anche ad un possibile addio del capitano. L’attaccante andrà a scadenza di contratto nel giugno 2023 insieme al portiere Leali e al centrocampista Eramo, ma mentre Leali ha chiesto di rimanere a scadenza di contratto con la promessa che onorerà comunque la maglia bianconera per poi trovare nuovi stimoli altrove, per quanto riguarda Dionisi le sue intenzioni sarebbero quelle di restare Ascoli anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo.

Niente Avellino

Al ragazzo è stato proposto il rinnovo del ma ancora non c’è sintonia sulla cifra. Dionisi resterà comunque all’Ascoli anche se andrà a scadenza, ma in fase di calcio mercato tutto può succedere, anche che negli ultimi giorni arrivi all’Ascoli una proposta che soddisfi tutti su un’eventuale partenza del capitano. Non trova conferma invece la notizia circolata nei giorni scorsi di un imminente trasferimento di Dionisi all’Avellino il giocatore non scenderà di categoria il suo desiderio è quello di proseguire con la maglia dell’Ascoli e aiutare la squadra nel nuovo percorso di questo campionato. Il giocatore sta una volta trovata la forma migliore potrà dare il suo contributo alla squadra sia in campo che nello spogliatoio come ha fatto in passato. Vedremo se sabato al Renzo Barbera di Palermo Bucchi lo farà partirà dall’ inizio oppure a gara in corsa. Per quanto riguarda invece il centrocampista è sempre più vicino al bianconero il francese Eddy Gnahoré, perché si è allontanato Luca Valzania della Cremonese, mentre Dario Saric andrà a giocare nel club che farà l’offerta maggiore, la prima contendente è il Palermo, guarda caso prossimo avversario dei bianconeri.