L'Ascoli "americano" verso l'esordio con il Cosenza, in più di 4000 al Del Duca

ASCOLI - Mentre il patron Pulcinelli ha confermato le voci di un ingresso di un fondo americano nella proprietà dell'Ascoli Calcio, con una percentuale che dovrebbe agrarsi intonro al 30%, la squadra bianconera si prepara all'esordio in campionato, fissato per domenica sera alle 20,30 al Del Duca, contro il Cosenza, recentemente ripescato dopo l'esclusione del Chievo. L'Ascoli, che in Coppa Italia è uscito a testa alata dalla sfida di udine, ha dei problemi di forazione in attacco, dove non viene utlilizzato Sabiri, ancora in odore di cessione e dove non è ancora arrivato l'attaccante che dovrebbe fare da spalla a Dionisi. per il resto Sottil dovrebbe avere solo problemi di scelta. Per l'occasione grande attesa per la riapertura al pubblico dello stafio Del Duca, sia pure condizionata a Green Pass e mascherine. La capienza è fissata in 5900 spettatori e si dovrebbe andare vicini al tutto esaurito anche se gli ultras hanno dichiarato che non entreranno allo stadio finchè ci sarnno restrizioni anche parziali

APPROFONDIMENTI CALCIO SERIE C Comincia la Coppa Italia di Serie C, in campo Ancona-Matelica, Vis e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA