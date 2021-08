Comincia la Coppa Italia di Serie C, in campo Ancona-Matelica, Vis e Fermana

ANCONA - Primo sabato di calcio vero per le squadre di Serie C, comincia in fatti la Coppa Italia di categoria che vedrà in camo tutte e tre le squadre marchigiane iscritte a questo campionato. Perse per strada il Fano e la Samb, che faranno la serie D, nella terza serie professionistica ci saranno infatti la Vis Pesaro, la Fermana e la grande novità Ancona-Matelica, con una sorta di fusione tra la grande sorpresa dello scorso campionato e la nobile decaduta del capoluogo, che ha offerto ai biancorossi appenninici una platea degna, uno stadio adeguato e una grande tifoseria, anche se provata dagli ultimi anni di crisi.

Le squadre marchigiane scenderanno in campo tute alle ore 18, con ingressi allo stadio possibili ma contingentati. L'Ancona-Matelica ospiterà il Montevarchi al Del Conero, la Vis Pesaro giocherà anche lei in casa, contro il quotatissimo Modena, mentre la Fermana sarà di scena a Siena. Tutte le partite saranno ad eliminazione diretta, con tempi supplementari e rigori in caso di parità

