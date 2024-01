Ascoli, altro colpo: preso anche Zedadka. Spalletti lo fece esordire nel Napoli campione d'Italia

ASCOLI L'Ascoli ha scelto il suo nuovo centrocampista si tratta dell'ex Napoli Karim Zedadka nato a Pertuis in Francia il 9 giugno 2000 da genitori algerini ed ha nazionalità algerina, non è l unico calciatore in famiglia, anche il fratello Akim è un professionista.

La carriera

Zedadka ha iniziato a giocare al calcio nel vivaio del Nizza per poi passare a quello del Napoli, nel campionato scorso era in organico con la prima squadra ma non avendo trovato spazio in estate si è trasferito allo Swift Hespetangge, squadra che milita nel massimo campionato lussemburghese con sede nella città di Hesperange. La trattativa per riportarlo in Italia e precisamente all'Ascoli è stata avviata nelle ultime ore e subito conclusa: i due club hanno trovato l' intesa anche perché il giocatore aveva espresso la volontà di tornare a giocare nel campionato italiano.