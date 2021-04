Anticipo con sorpresa: Anconitana battuta 2-0 dal Fossombrone, in gol Barattini e Conti

ANCONA - Anticipo della terza giornata con sorpresa nel campionato di Eccellenza: l’Anconitana è stata battuta 2-0 in trasferta dal Fossombrone che ha raggiunto così i dorici in vetta al girone A. Le due reti sono state segnate da Barattini e Conti nel primo tempo. I dorici hanno avuto diverse occasioni, la più clamorosa delle quali è stata un palo colpito da Kerjota sul finire del primo tempo. Domani si giocheranno le altre cinque partite dei due gironi con il derby Jesina-Vigor Senigallia in copertina nel girone A, mentre nel B il Valdichienti va a caccia della terza vittoria consecutiva in casa dell’Atletico Ascoli che gioca le gare interne a Sant’Egidio alla Vibrata.

-Eccellenza girone A 3ª giornata (ore 16.30)

Fossombrone-Anconitana 2-0 (Barattini, Conti)

Jesina-Vigor Senigallia

Montefano-Atletico Gallo Colbordolo

Classifica: Fossombrone 6, Anconitana 6, Atletico Gallo 4, Jesina 1, Vigor Senigallia 1, Montefano 1.

-Eccellenza girone B 3ª giornata (ore 16.30)

Atletico Ascoli-Valdichienti Ponte

Azzurra Colli-Sangiustese

Grottammare-Porto d’Ascoli

Classifica: Valdichienti 6, Sangiustese 4, Atletico Ascoli 2, Porto d’Ascoli 1, Azzurra Colli 1, Grottammare 1.

