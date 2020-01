Anconitana avanti con Visciano, il Fossombrone vola sul 2-0 contro la Vigor

ANCONA - Seconda giornata di ritorno anche in Eccellenza, dopo l’anticipo Azzurra Colli-Porto d’Ascoli terminato 2-0. L’Anconitana ha vinto 1-0 a Fabriano contro il Sassoferrato Genga e si ritrova a un solo punto dalle vetta: contro gli ultimi in classifica basta un gol segnato da Visciano. L’Atletico Gallo, capolista in classifica, ha pareggiato 0-0 in casa contro il Castelfidardo, sorride invece il Fossombrone, che ha piegato 2-0 la Vigor Senigallia: la prima rete è stata segnata da Pagliari, la seconda da Zandri. Gol dell’ex in Marina-Atletico Alma, finita 1-1: a segno Cavaliere, poi Pierandrei.



17ª giornata: Azzurra Colli-Porto d’Ascoli 2-0; Atletico Gallo-Castelfidardo 0-0; Fossombrone-Vigor Senigallia 2-0 (Pagliari, Zandri); Marina-Atletico Alma 1-1 (Cavaliere, Pierandrei); Montefano-Valdichienti 1-0 (Bonacci); Sassoferrato Genga-Anconitana 0-1 (Visciano); Servigliano Lorese-Grottammare 1-0 (Galli); Urbania-Fabriano Cerreto 1-1 (Fraternali, Ferreyra).



Classifica: Atletico Gallo 30, Fossombrone 30, Anconitana 29, Castelfidardo 28, Porto d’Ascoli 27, Urbania 26, Marina 26, Montefano 24, Vigor Senigallia 23, Valdichienti 21, Atletico Alma 20, Fabriano Cerreto 19, Grottammare 19, Azzurra Colli 18, Servigliano 18, Sassoferrato Genga 10. Ultimo aggiornamento: 16:44





