L’Anconitana sta perdendo 0-1 al Del Conero: gol dell'ex Marengo. Atletico Gallo avanti

ANCONA - L’Anconitana, che cerca la quarta vittoria consecutiva nel girone di ritorno per restare in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza, sta perdendo 1-0 al Del Conero contro il Fabriano Cerreto: la rete è stata segnata dall’ex biancorosso Marengo. Dopo l’anticipo Servigliano-Porto d’Ascoli, terminato 0-2, sono sette gli incontri da seguire: l’Atletico Gallo sta vincendo 1-0 contro il Montefano, il Fossombrone affronta il Valdichienti, mentre il Castelfidardo è di scena in casa dell’Azzurra Colli.



19ª giornata: Servigliano-Porto d’Ascoli 0-2 (Napolano, Verdesi); Anconitana-Fabriano Cerreto 0-1 (Marengo); Atletico Gallo-Montefano 1-0 (Muratori); Azzurra Colli-Castelfidardo 0-0; Fossombrone-Valdichienti 0-0; Marina-Vigor Senigallia 0-0; Sassoferrato Genga-Atletico Alma 0-0; Urbania-Grottammare 1-0 (Lucciarini).



Classifica: Anconitana 32, Castelfidardo 31, Atletico Gallo 31, Fossombrone 30, Porto d’Ascoli 30, Montefano 27, Urbania 26, Marina 26, Vigor Senigallia 24, Atletico Alma 23, Valdichienti 22, Fabriano Cerreto 20, Servigliano 19, Grottammare 19, Azzurra Colli 19, Sassoferrato Genga 13. Ultimo aggiornamento: 15:35





