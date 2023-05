Ancona, la voglia di trasferta oltre le difficoltà: a Lecco ci saranno tanti dorici per credere in un sogno

ANCONA- L'Ancona al Rigamonti Ceppi di Lecco, lunedì sera (ore 20.30) per il ritorno degli ottavi di finale playoff di Lega Pro, non sarà sola. I tifosi dorici, infatti, incuranti dell'orario serale in un giorno feriale, della distanza tra le due città, delle difficoltà derivanti dalle scorie del maltempo che ha colpito recentemente l'Emilia Romagna e di tutti gli annessi e connessi tipici di ogni trasferta saranno presenti in ottimo numero nel settore ospiti. Pronti a spingere i biancorossi di Marco Donadel verso l'unico risultato possibile per accedere ai quarti: la vittoria. In virtù del 2-2 di giovedì al Del Conero, e della classifica (Ancona 7°, Lecco 3°), a parità di gol passerebbero avanti i lombardi. Non ci saranno supplementari nè rigori in caso di pareggio.

La mobilitazione

Tanti tifosi hanno acquistato il biglietto per il settore ospiti (10 euro comprensivo dei diritti di prevendita) già la notte di giovedì - postandolo poi sui social con l'invito "Tutti a Lecco - sulle ali dell'entusiasmo per il pari in rimonta da 0-2 a 2-2 materializzatosi con le reti di Prezioso e Petrella.

Oggi pomeriggio (20 maggio) intorno alle 15 è stata ampiamente superata quota 300 degli 823 tagliandi a disposizione. I club moderati Clubs Uniti Biancorossi Ancona e Noi Biancorosse si muoveranno a bordo di minivan che, già da ora, risultano pieni (vengono comunque segnati i nomi per una sorta di lista di attesa se dovessero liberarsi posti).

Prevendita fino a domenica pomeriggio

Sarà possibile acquistare il biglietto fino alle 19 di domenica pomeriggio attraverso il circuito Etes (online o nei punti vendita come Computer New Files). Per chi non potrà essere presente la gara sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e in radiocronaca su Radio Tua Ancona.