ANCONA In attesa di accelerare definitivamente le operazioni legate agli over, in particolare quelle dei difensori Andrea Tiritiello (‘95) della Lucchese e Matteo Battistini (‘94) del Lecco, il direttore sportivo Francesco Micciola è pronto a regalare all’Ancona il primo colpo di mercato in entrata della sessione estiva. Si tratterebbe, secondo le informazioni raccolte nella giornata di ieri, del giovane difensore mancino classe 2002 Giuseppe Agyemang che nell’ultima stagione ha militato con l’Imolese.

Giuseppe Agyemang, classe 2002



Operazione in prospettiva

L’italo-ghanese, esterno di fascia all’occorrenza braccetto di sinistra nella difesa a tre, si svincola il 30 giugno e sarebbe pronto ad accasarsi alla corte dei dorici. Proprio oggi, vicino a Reggio Emilia, dovrebbe avvenire l’incontro chiave tra il giocatore e il ds biancorosso per definire i dettagli dell’operazione. Contratto di un anno con possibilità di mettersi di nuovo intorno al tavolo a campionato finito per rivalutare la situazione. Un po’ come successo, per certi versi, con Tommaso Barnabà.

Il mercato under

Agyemang è considerato un under già di esperienza viste le 33 presenze in rossoblù. In precedenza, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ha vestito per due annate la casacca del Lentigione in Serie D totalizzando 50 gettoni. Non si tratta, tuttavia, del solo profilo difensivo giovane analizzato da Micciola in questa fase. Detto nei giorni scorsi di Eduard Dutu (‘01), prodotto della cantera della Fiorentina che Donadel conosce bene, emissari del direttore avrebbero preso informazioni anche su Alessandro Tozzuolo (‘02), scuola Perugia del Montevarchi, e Nicolò Evangelisti (‘03) dell’Empoli nell’ultima annata a Taranto nel girone C. Tornando ad Agyameng nell’ipotetico scacchiere anconetano potrebbe ricoprire sia il ruolo di marcatore nella difesa a tre sia di esterno di sinistra nel centrocampo (a quattro o a cinque a seconda dei casi) costituendo una valida alternativa a Martina (‘00) che dovrebbe rimanere al netto di offerte irrinunciabili.

Illanes, sondaggio sì

Sull’asse Ancona-Avellino, come già riportato su queste colonne, il sondaggio per il centrale Julian Illanes (‘97) - da poter inserire, magari, in uno scambio con il centrocampista Mario Prezioso (‘96) - c’è stato da parte dell’Ancona. A confermarlo lo stesso procuratore Andrea Pasini ai colleghi campani di Sportchannel: «Ho parlato di tante cose con Ancona e Gubbio e abbiamo parlato anche di un difensore importante. Illanes può essere una soluzione valida per loro». Illanes, così come Riccardi (‘96) del Siena, restano valide alternative qualora le operazioni Tiritiello e Battistini di cui parlavamo in apertura dovessero complicarsi nelle prossime battute. Il primo è conteso in modo deciso anche dall’Entella mentre il secondo è vincolato al destino della propria squadra, il Lecco in Serie B, che aspetta di capire in quale campionato verrà ammessa visti i problemi infrastrutturali riscontrati in sede d’iscrizione.