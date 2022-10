Verso Entella-Ancona, parla l'ex Faggioli: «Dorici nel mio cuore ma dobbiamo vincere»

ANCONA- Entella-Ancona, in programma domenica alle 14.30 al Comunale di Chiavari, tra i vari contenuti in campo ne avrà uno molto particolare. E' quello di Alessandro Faggioli, attaccante classe '00 oggi in forza ai liguri, grande protagonista con 14 reti del sesto posto conquistato nella scorsa stagione dai dorici:

Le dichiarazioni

«Ancona è stato il mio trampolino di lancio mi sono trovato benissimo e ho vissuto una stagione indimenticabile. Sono grato a questa società perché ha creduto in me in un momento non facile della mia carriera, nel quale facevo fatica a segnare con continuità in serie D. Il Mister e il direttore mi hanno dato tanto e hanno inciso parecchio nella mia crescita. Detto questo per noi sarà una partita fondamentale. Vogliamo assolutamente continuare il nostro percorso e non vediamo l’ora di scendere in campo. Conosciamo i punti di forza dell’Ancona e proveremo a fare la nostra partita, con determinazione, consapevoli della nostra forza»