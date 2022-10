Migliori allenatori al mondo: il Ct Roberto Mancini è 18°, l'ex Ancona Luciano Spalletti 27°

ANCONA- La popolare rivista britannica FourFourTwo ha stilato come di consueto la classifica degli allenatori di tutto il mondo redatta in base a numeri e statistiche che ne analizzano il rendimento. Nella top50 non mancano anche i collegamenti con le Marche.

Roberto Mancini tra i primi 20

Miglior allenatore al mondo Pep Guardiola (Manchester City) seguito da Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Jurgen Klopp (Liverpool). Due italiani, rispettivamente Antonio Conte (Tottenham) e Stefano Pioli (Milan) al quarto e quinto posto. Il Commissario tecnico della Nazionale, lo jesino Roberto Mancini, si piazza al 18°posto mentre l'ex Ancona Luciano Spalletti (oggi al Napoli, primo in classifica in Serie A) al 27°. Tra gli altri italiani, Gian Piero Gasperini (Atalanta) 23°. In top50 anche Mourinho (Roma), Juric (Torino), Inzaghi (Inter), De Zerbi (Brighton), Italiano (Fiorentina) e Sarri (Lazio). Fuori dalla graduatoria il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.