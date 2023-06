ANCONA Ventiquattro ore all’inizio ufficiale del calciomercato estivo relativo alla stagione sportiva 2023-2024. L’Ancona ha le idee chiare: nessuna rivoluzione, contrariamente a quanto avvenuto dodici mesi fa, ma inserimenti giusti e mirati. Tradotto, il direttore sportivo Francesco Micciola dovrà portare in biancorosso cinque pedine di prima fascia da considerare, potenzialmente, titolari a tutti gli effetti. Nello specifico, in virtù delle partenze per fine prestito e delle valutazioni fatte nell’ottica di un 3-4-1-2 o 3-4-2-1, serviranno due marcatori centrali, un esterno di destra, un centrocampista di sostanza e una seconda punta. Intorno non mancheranno altri movimenti puntando, laddove se ne crei una possibilità ghiotta, anche sui giovani. Il club non ha imposto di puntare sul “bonus minutaggio” della Lega Pro ma c’è comunque la volontà di investire su qualche prospetto baby. In secondo piano si parlerà anche dei rinnovi, primo fra tutti quello in scadenza giugno 2024 del portiere Filippo Perucchini (‘91) considerato incedibile e fondamentale all’interno dello spogliatoio.



Le cessioni



Cinque operazioni di prima fascia vanno intese in situazione normale. Chiaro che, dovessero esserci uscite eccellenti, si dovrebbe allargare questa forbice. Tra i big ad essere osservato dal mercato è sicuramente il centrocampista Pier Luigi Simonetti (‘01) con la situazione ormai chiara da un po’ di tempo. Per privarsi del suo gioiello, l’Ancona vuole un’offerta degna di nota. Al momento, secondo quanto raccolto, solo Cremonese e Reggiana (in Serie B) potrebbero essere in grado di accontentare le richieste magari inserendo qualche contropartita tecnica. In uscita dal capoluogo ci sarebbero anche De Santis e Prezioso che hanno già ricevuto diverse offerte. Attenzione anche a Di Massimo che piace molto in Serie C ma è considerato elemento determinante nello scacchiere di mister Dondael. Infine Moretti che, se non dovessero arrivare proposte ritenute congrue dal club, potrebbe anche rimanere nonostante non sia ai primi posti delle gerarchie tattiche. I giovani Lombardi e Mattioli, per completare il quadro, potrebbero invece partire in prestito. Magari come potenziali oggetti di scambio nella categoria.



Agyemang in chiusura



Proprio nei prossimi giorni, presumibilmente nei primi giorni della settimana, dovrebbe chiudersi ufficialmente l’operazione che porterà il giovane difensore ex Imolese Giuseppe Agyemang (‘02) in biancorosso. Ieri, fuori dalle Marche, si è tenuto l’incontro tra le parti con i dettagli che dovrebbero essere stati tutti fissati. Agyemang, cresciuto calcisticamente nel Bologna con alle spalle già due campionati interi di Serie D, a Imola ha totalizzato 33 presenze ed è ritenuto da Micciola elemento duttile e adattabile sia da esterno di sinistra che da braccetto difensivo. Mancino naturale colmerebbe la partenza, sull’out di competenza, di Brogni (‘01) rientrato all’Atalanta - ormai pronta a sbarcare in Lega Pro con la formazione Under 23 - dopo la fine del prestito che lo ha fatto mettere in mostra all’ombra del Conero nell’ultima stagione.