Zoo Music Fest, la grande musica al porto turistico di Pescara. Ecco lo straordinario cast

PESCARA - Dopo la prima edizione nel 2019, che ha registrato con oltre 15mila presenze uno straordinario sold out, torna dal 6 al 10 agosto nell’Area del porto turistico di Pescara lo Zoo Music Fest, tra i principali festival italiani ideato e organizzato da VentiDieci, Alhena Entertainment ed Elite Agency Group, aziende leader nel settore entertainment.

L’edizione 2022 conferma la filosofia del festival di unire musica indipendente, rap e tendenze nuove in un unico cartellone con protagonisti Caparezza, Marracash, Psicologi e Cosmo.

Caparezza - sabato 6 agosto - ore 21

Quest’anno Caparezza sarà live con il suo Exuvia Tour che prende nome dal titolo del suo ultimo album, uscito lo scorso anno. Un concept album che riflette sulla vita e sulle priorità, per una critica a un mondo sempre più regolato dagli algoritmi.

Marracash - domenica 7 agosto - ore 21

Con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano, il 12 luglio parte finalmente uno dei tour più attesi degli ultimi anni: Marracash è pronto a portare live sui palchi indoor e outdoor più importanti di tutta Italia i suoi grandi successi e, soprattutto, i suoi due ultimi album da record, Persona e Noi, Loro , Gli Altri.

Psicologi - lunedì 8 agosto - ore 21

Gli Psicologi sono Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu), classe 2001, il cui sodalizio nato sul web sfocia in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap. Esponenti della generazione “post millennials”, raccontano la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva.

Cosmo - mercoledì 10 agosto - ore 21

Il 21 maggio 2021 Cosmo pubblica il nuovo disco La terza estate dell’amore, evocante le rivoluzionarie vibrazioni delle Summer of love del passato – sentimenti collettivi e viscerali, reazioni generazionali tutte da ballare. Il 23 Novembre 2021 Cosmo è salito sul palco dell’Alcatraz di Milano per il live show Blitz, il primo live in Italia post pandemia con posti in piedi e senza distanziamento per vivere la musica come andrebbe vissuta, ballando.

I biglietti dei singoli concerti sono disponibili sui circuiti Ticketone ticketone.it e Ciaotickets ciaotickets.com (online e punti vendita).

