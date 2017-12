Vittorio Cecchi Gori in lieve miglioramento «È vigile, respiro autonomo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Migliorano le condizioni di Vittorio Cecchi Gori, ricoverato per ischemia e problemi cardiovascolari al Policlinico Gemelli di Roma.L'ufficio stampa del Policlinico Gemelli fa sapere che l'ex produttore fiorentino è cosciente, in respiro autonomo e in lieve miglioramento. Resta in prognosi riservata e ricoverato in Rianimazione.LEGGI ANCHE ----> Cecchi Gori, l'ex moglie Rusic: "E' uscito dal coma farmacologico, era contento di vederci" LEGGI ANCHE ----> Vittorio Cecchi Gori colpito da ischemia e problemi cardiaci, ricoverato al Gemelli: è gravissimo A dare notizia del miglioramento anche l'ex moglie Rita Rusic che con i figli Mario e Vittoria arrivati da Miami sono andati direttamente all'ospedale dove hanno trovato l'ex produttore "cosciente, vigile, ovviamente provato". "Si è emozionato e commosso vedendoci, ma ci ha detto il professore che lo sta seguendo che tra due giorni potrebbe uscire dalla rianimazione se tutto procede al meglio", ha aggiunto la Rusic.