Verissimo, Antonella Elia contro Filippo Nardi: «Mi ha disgustata». Poi la confessione: «Con Pietro Delle Piane è tutto finito»

Verissimo, Antonella Elia contro Filippo Nardi: «Mi ha disgustata». Poi la confessione: «Con Pietro è tutto finito». Ospite di Silvia Toffanin l'opinionista del Grande fratello Vip ha parlato della sua relazione ormai al capolinea e dei concorrenti del reality che andrà in onda questa sera.

«Con Pietro è davvero finita. Era in prova ma non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore». Così Antonella Elia, l’irriverente opinionista di Grande Fratello Vip, parla a Verissimo della tormentata storia d’amore con l’attore Pietro Delle Piane, che i telespettatori hanno imparato a conoscere grazie al “Gf” e a “Temptation Island”.

Sulla loro relazione, durata un paio di anni, la show girl confessa: «Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo. Separarmi da Pietro è una lacerazione, ma non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili - e aggiunge - Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare. Voglio che abbia il meglio dalla vita ma senza di me».

Invece, a proposito delle frasi imbarazzanti e sessiste pronunciate da Filippo Nardi nella casa del Grande Fratello, riferite a Maria Teresa Ruta, la Elia afferma: «Sono disgustata. Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile».

