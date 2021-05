Antonella Elia e Pietro Delle Piane cin cin e compleanno dell'attore al mare: la crisi di coppia è alle spalle

Sui social lascia sempre il segno e anche stavolta è stato così. Il momento difficile fa ormai parte del passato, è tornato il sereno tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane con la festa dei 47 anni di lui con tanto di festa in Calabria per un compleanno al mare, come raccontano le foto condivise sia dalla bionda showgirl di 57 anni sia dall’attore stesso sul social.

Antonella e Pietro hanno dunque ritrovato l’armonia di un tempo. Dopo quasi un anno l’ex stella di Non è la Rai ha perdonato il compagno. La disastrosa partecipazione dell’artista a Temptation Island pareva aver irrimediabilmente compromesso la loro relazione. L’insistenza, però, dimostrata nel voler riconquistare l’ex opinionista del GF Vip pare aver ripagato gli sforzi: la coppia sorride felice.

