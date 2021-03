Pietro Delle Piane, Antonella Elia non lo abbandona dopo il caos Temptation Island: «Non parlare mai più così di lui»

Antonella Elia non abbandona Pietro Delle Piane, recentemente nell’occhio del ciclone per aver detto, ospite di “Live Non è La D’Urso”, di aver recitato e seguito un copione durante la sua avventura a “Temptation Island”.

ANTONELLA ELIA E IL CICLONE PIETRO DELLE PIANE

Antonella Elia, finita da poco la sua lunga avventura come opinionista del Grande Fratello Vip, non si era ancora espressa pubblicamente su quanto accaduto al fidanzato Pietro Delle Piane che, ospite di Barbara D’Urso, ha stupito ospiti e conduttrice parlato della sua esperienza a “Temptation Island” e di un copione da seguire. Da allora infatti Pietro Delle Piane è stato travolto da un ciclone, che ha visto prima Barbara D’Urso dissociarsi in diretta dalle sue parole, poi l’azione legale da parte della Fascino, società che produce “Temptation Island” e infine le dure parole da parte degli ex protagonisti del reality.

APPROFONDIMENTI IN DIRETTA Barbara D'Urso va fuori di sé a Pomeriggio 5:... LA RIVELAZIONE Demi Lovato choc: «Violentata dal mio spacciatore la notte in...

Antonella Elia però non abbandona Pietro Delle Piane e lo difende sul social. Nei commenti su un post con una sua vecchia foto un fan prima l’ha messo in guardia e poi ha insultato il suo fidanzato, provocando le ire dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip che ha risposto: “Non parlare mai più così di Pietro!”.

Antonella poi, sempre nei commenti, ha sottolineato che il suo è “amore vero” e che non c’è alcuna possibilità che lasci il ritrovato fidanzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA