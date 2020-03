“Ho un Piano Tour” di Gualazzi slittano a settembre le tappe a Senigallia e a San Benedetto

URBINO - A seguito delle note disposizioni governative emanate per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria, vengono posticipate le date di San Benedetto del Tronto e Senigallia di “Ho un Piano Tour”, il nuovo live del pianista e cantautore urbinate Raphael Gualazzi. Il concerto di giovedì 23 aprile al PalaRiviera di San Benedetto del Tronto verrà recuperato domenica 20 settembre alle ore 21, quello di domenica 26 aprile al Teatro La Fenice di Senigallia verrà recuperato martedì 22 settembre alle ore 21.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. È possibile rivendere i biglietti acquistati sul circuito TicketOne utilizzando la relativa piattaforma: www.fansale.it/fansale/. I biglietti per assistere alle nuove date sono in vendita sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com. Info: 0859047726 o su www.besteventi.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA