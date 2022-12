Sanremo Giovani, Noor non strappa il pass per il Festival big: «Esperienza eccezionale. Ora la Maturità»

SANREMO - Al 73esimo Festival di Sanremo non ci sarà l'urbinate Noor Amelie Mocchi. Ieri per la serata decisiva, si sono esibiti 12 giovani talenti e sono passati, in maniera del tutto eccezionale, 6 artisti anziché 3. Tra questi non c’è l’urbinate Noor «ma è stato bellissimo vivere questa esperienza, molto formativa e arricchente».

Una esibizione coinvolgente, seguita da tantissimi urbinati che hanno tifato e condiviso i traguardi della propria concittadina.

«Sentire Urbino così vicina è stata bellissimo. Tanti hanno tifato ed è stata una grande vittoria già così – spiega la mamma Nargiza, con la figlia a Sanremo –. A fine serata era tranquilla e realistica: un’esperienza bellissima e formativa, essere stata in mezzo a dei big è stato un sogno che si è realizzato, ora non resta che fare esperienza con live e cantare». Ci sono già progetti per lavorare, ma ora il primo traguardo è la maturità per poi dedicarsi 24 ore su 24 alla musica. «Adesso è più chiara la meta, sa meglio a cosa puntare e su cosa lavorare».