Festa del Duca, il menestrello Angelo Branduardi si racconta a Palazzo Ducale

URBINO - Si avvicina il compleanno del Duca Federico e l’associazione rievocazioni storiche Urbino ducale si prepara a rendergli omaggio il 7 giugno con una giornata di grandi eventi e numerosi partner, a cui parteciperanno anche Angelo Branduardi e il sottosegretario ministro della cultura Vittorio Sgarbi. Evento di punta della giornata alle 21.15 al Salone del trono di Palazzo Ducale la presentazione del libro «Confessioni di un Malandrino: autobiografia di cantore del mondo» di Angelo Branduardi che proporrà anche brani live accompagnato dal polistrumentista Fabio Valdemarin. «Un piacere tornare a Urbino, città in cui stavo per venire ad abitare – spiega l’artista –. Parlerò della mia autobiografia in cui non tratto molto di musica. Ho preferito raccontare dei fatti divertenti della mia vita e degli incontri che ho avuto». Un caso fortunato, lo definisce l’artista «Di presentazioni ne ho fatte tante, ma mai in un posto simile. Un connubio perfetto». Continuano le celebrazioni del Duca con un omaggio del Menestrello che si racconterà, esibendosi anche in alcuni dei suoi successi, lanciando un messaggio, ma sottolineando che «di messaggi ne mando pochi, ma scrivo delle cose e ritengo che la libertà di interpretare queste cose sia altrettanto importante dello scriverle. È come se consegnassi un involucro vuoto dentro cui ognuno può mettere ciò che preferisce. È sempre stato un po’ questo il mio concetto della musica.

Le interpretazioni del pubblico sono spesso molto diverse da quelle che l’artista aveva pensato, ma la verità è nell’interpretazione del pubblico».

Il pomeriggio del 7 giugno inizierà alle 16 all’oratorio della Grotta della Cattedrale con la presentazione del catalogo della mostra «Sapientia, pietas et otium al tempo del Duca Federico di Montefeltro» tenutasi lo scorso anno negli spazi dell’oratorio. Alle 20.45 la proiezione del videodocu-drama sintesi dello spettacolo andato in scena l’11 agosto 2022 di Gino Girolomoni con Michele Placido e Alessandro Haber. «Un grande inizio per le attività di questo anno – sottolinea la presidente Ars Maria Francesca Crespini –. Siamo molto felici di avere con noi Angelo Branduardi, uno sei massimi cantautori italiani, che inaugura la Festa del Duca nel giorno del suo Compleanno – Dopo Uto Ughi il palazzo ospiterà un Menestrello che si racconterà anche attraverso alcuni suoi pezzi celebri. L’Ars Urbino Ducale che coordina la programmazione di questi eventi, unici in Italia, ha trovato sinergie e collaborazioni con diverse istituzioni e associazioni. Ringrazio il comune, la Regione e la Galleria Nazionale per la collaborazione per la riuscita delle nostre manifestazioni. Siamo pronti per la Festa del Duca che dall’11 al 14 agosto sarà di grande richiamo popolare e di altissimo livello culturale».