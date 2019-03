U&D, Gemma Galgani si sente male nel confronto con Rocco e arriva il dottore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva i medicosul Trono over per soccorreche durante un confronto col su corteggiatore Rocco si è sentita poco bene. Gemma stava appunto parlando, nono senza trasporto, col suo spasimante della serata trascorsa insieme al castello quando ha accusato un piccolo malore facendo sapere di non stare bene ed è dovuto entrare in scena unRocco dopo un lungo corteggiamento aveva deciso di invitare Gemma al castello, che ha accettato la proposta ma poi ha deciso di non dormire con lui e tornare a casa. In studio il confronto non è stato affatto pacato: “La verità – ha tuonato Rocco - è che di me non te ne frega niente, non ti piaccio. Dopo che sono passati sei mesi devi decidere!". I toni salgono e nella “lite” intervengono anche altri protagonisti del programma, quando Gemma ha fatto sapere di non stare bene: “Non ho mangiato nulla e ho la pressione a mille, chiamate un medico". A intervenire proprio l’eterna nemica Tina Cipollari che ha trascinato un dottore al cospetto di Gemma per accertarsi della sue condizioni.