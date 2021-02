Sanità in lutto, morto con il Covid il dottor Fabio Ippoliti: è stato primario del reparto di Nefrologia

SENIGALLIA - Sanità in lutto per la scomparsa del dottor Fabio Ippoliti. Aveva 66 anni e aveva contratto il Covid. Ha diretto, come facente funzioni primario, il reparto di Nefrologia fino al 2017. Un grande professionista che, dopo gli studi accademici in Medicina, ha conseguito la specializzazione in Nefrologia. Ha esercitato la professione a Ostra dove viveva, poi a Recanati, a Fano per terminare la carriera a Senigallia.

Stimato e benvoluto, si è sempre contraddistinto per una grande umanità e disponibilità, qualità che di riflesso gli hanno donato una grande e amata famiglia. Lascia la moglie Rosalba, la figlia Fabiana, la nipote Melany e il fratello Sante. I funerali si terranno domani alle 9.30 nel Santuario di Santa Maria Apparve a Ostra. La camera ardente sarà allestita dalle 12 di oggi presso la casa funeraria in via dell’Artigianato a Senigallia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA