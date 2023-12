Un posto al sole, le anticipazioni del 7 dicembre: Marina e Roberto dovranno fare di nuovo i conti con Lara

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 7 dicembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Tutto da rifare per Marina e Roberto.

I due hanno infatti scoperto qualcosa di molto inquietante su Lara, e potrebbero dover di nuovo affrontare il pericolo costituito dalla Martinelli. A peggiorare ulteriormente le cose sarà Ida, sempre più affiatata e vicina a Diego. Roberto e Marina non possono permettere la loro storia d'amore, e faranno di tutto per separarli.

Dopo essersi lasciati, il rapporto tra Eugenio e Viola si è completamente deteriorato, al punto che la donna ha anche accusato l'ex marito di aver allontanato Damiano dal lavoro solo per vendetta, In realtà Nicotera non ha fatto però niente di tutto ciò. Il Renda ha sì scatenato la sua ira, ma non ha voluto punirlo sul lavoro. Eugenio anzi sta cominciando a soffrire per la distanza che si è creata con la figlia di Raffaele e, per cercare di risolvere qualcosa, farà a Lucia una proposta inaspettata. Nel frattempo Clara capisce di aver commesso un grave errore fuggendo con Edoardo. Il suo comportamento ha fatto inferocire Alberto, che è andato su tutte le furie diventando intrattabile con tutti.