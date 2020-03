Maria De Filippi bacchetta Tina Cipollari: «Ecco cosa faccio quando esagera. "Amici"? Un discorso complesso...»

Maria De Filippi, ospite da Fabio Fazio a “Che tempo fa” ha raccontato alcuni segreti delle tramessioni che conduce su Mediaset, da “Uomini e donne” ad “Amici”, passando per “C’è posta per te” e rivelando anche qualche indiscrezione sul dietro le quinte e Tina Cipollari.

Ad esempio la gestione di “C’è posta per te” è molto differente da quella della scuola di “Amici”: “A C’è posta per te conosco la persona che sta per entrare, conosco da mesi la sua storia, mentre per quanto riguarda Amici il discorso è più complesso. Il dietro le quinte è molto difficile: so tutto quello che c’è dietro, conosco i ragazzi, quelli che canteranno, quelli che balleranno, le canzoni con le quali andranno in scena ma fondamentalmente io assisto alla trasmissione”.

Il dating show pomeridiano “Uomini e donne” invece manca di copione (“La gente pensa che a volte ci sia un copione. In realtà non solo non c’è un copione, ma dico di più, io registro tre puntate in un pomeriggio, la cosa è abbastanza lunga. Sono 64 minuti per tre”) e in più annovera fra i protagonisti la vulcanica Tina Cipollari: “A volte la prego di non esagerare perché poi altrimenti devo fare diversi tagli”. “Adesso ho trovato una soluzione, che è quella di dirle che se esagera le abbasso il microfono. E sono d’accordo con il microfonista, perché a volte mi faceva stare in studio molto più tempo del necessario”



