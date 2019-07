Temptation Island: Katia resta a bocca asciutta, Vittorio frequenta tentatrice Vanessa

di Ida Di Grazia

Temptation Island 2019

Il premio alla fidanzata più simpatica di questa sesta edizione di Temptation va senza dubbio a. La bionda fotonica ha acquisito popolarità, ma perso il suo fidanzato che ha scelto di frequentare la single conosciuta all'interno del villaggio.e un mese dopo la situazione non è cambiata. A prendere la decisione definitiva èdalla sua ormai ex fidanzata, e. Cosa è successo un mese dopo l'uscita dal programma?«Ho una dignità e dopo aver sentito certe parole non sono più riuscito ad andare oltre. Quando al falò ho visto Katia piangere ho pensato che le sue scuse fossero sincere. Dopo il falò non ho voluto nè vederla nè sentirla, non voglio ferirla». Filippo chiede a Vittorio della single Vanessa: «La vedo e la sento. Aver conosciuto una persona come lei è stata la ciliegina sulla torta. Voglio conoscerla con calma e senza pressioni».In mini abito piumato arriva Katia: «Non avrei mai pensato di uscire senza Vittorio. Al falò finale ho capito che non ero così innamorata, lui mi ha tradita, mi ha ferita, dovevo uscire da sola. E' un Vittorio diverso, si doveva svegliare, ma non mi doveva tradire. A me Vittorio manca, l'ho cercato, ma lui mi ha detto di no, io non l'ho tradito. Io alla fine sto bene, vado a fare shopping e vedo i miei vestiti fotonici. Mi aspetto un'estate fotonica»,