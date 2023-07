SENIGALLIA - Ispirato al celebre romanzo “Camera con vista” di Edward Morgan Forster, il progetto vincitore del bando Strategia Fotografia 2022, dal titolo “Camere con vista. San Benedetto/Pesaro. Andata e ritorno”, sarà presentato al pubblico con una mostra, che si inaugura il 6 luglio alle 17 alla Rocca roveresca di Senigallia. Saranno esposte le fotografie di Luca Capuano, Paola De Pietri e Pierluigi Giorgi, tre autori impegnati in percorsi e ricerche differenti, tra intenti di documentazione e sguardo artistico, uniti dalla riflessione sul paesaggio come tema centrale di studio.



Il progetto



L’iniziativa è sostenuta dalla Direzione Regionale Musei Marche, guidata da Luigi Gallo, dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero della Cultura e dall’Isia Urbino, ed è curata dall’Associazione Demanio Marittimo Km-278, che il 21 luglio, a Marzocca, celebra la 13esima edizione dell’omonima manifestazione estiva. «Il progetto è un viaggio adriatico – spiegano i curatori Cristiana Colli e Carlo Birrozzi - fatto di transito e sosta, esperienza dei luoghi lungo la linea di costa adriatica”.

Là dove i binari sfiorano il mare, ai piedi delle colline, il turismo ha disegnato lo sviluppo urbano e sociale, l’estetica del costruito e le forme delle comunità. “Gli autori colgono – continuano i curatori - le invarianti adriatiche degli immaginari, stile di vita, divertimento, cura, piacere, e sviluppano l’attenzione che si fa valorizzazione della vacanza in Italia nelle sue forme diffuse e molecolari”.

Il progetto, il cui obiettivo è creare una narrazione per immagini contemporanea, ha avuto come fucina un workshop di progettazione e accompagnamento per gli studenti di Isia di Urbino, selezionati tra i vari corsi della scuola. Sarà documentato anche con un libro, come esito del lavoro di formazione multidisciplinare. Al linguaggio artistico dei fotografi si affianca poi la proposta del sound artist e filmaker Alessio Ballerini, che ricostruisce, attraverso la ricerca negli archivi, la storia dei pionieri degli insediamenti turistici lungo la costa marchigiana.



L’antologia



L’esperienza di trasformazione della linea di costa avvenuta nel Novecento sarà commentata da un’antologia letteraria, curata dal critico Massimo Raffaeli. L’intento del progetto, che ha coinvolto architetti, filosofi, poeti, scrittori, economisti, studiosi del paesaggio socio-culturale marchigiano, è di cogliere la complessità della città adriatica costiera, fatta di luoghi del consumo e della cura, nella modernità in transizione tra riviera ed entroterra. Info: orari da lunedì a sabato, dalle 8,30 alle 19,30. Ingresso: intero 5 euro, ridotto 2.