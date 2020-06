Inaugura “Essere (in)divisibile” ​con i clic d'autore di Re Barbus e Nora Ciottoli

SENIGALLIA - Si apre sabato, 20 giugno, allo Spazio Piktart di Senigallia (via Mamiani 14) la mostra “Essere (in)divisibile” a cura di Simona Guerra, con collage fotografici e opere di Re Barbus e Nora Ciottoli. La mostra accosta due autrici - per la prima volta esposte nelle Marche - che stanno facendo della propria ricerca fotografica un percorso di consapevolezza e bellezza che ha come tramite il mondo femminile e la Natura. L’obiettivo della mostra è quello di far dialogare questi due mondi creativi così intensi, impegnati su soggetti comuni tramite la tecnica del collage. Nora Ciottoli (Milano, 1968) si concentra sulla manipolazione digitale di immagini anche non sue e video; Re Barbus (Roma, 1971) ritaglia figure (proprie o di altri) e inserisce oggetti trovati, generalmente provenienti dal mondo naturale, ricollocando i suoi “pezzetti” e chiedendo loro di raccontare altro all’interno di teche-teatri. La mostra, che accoglie circa 30 opere delle due autrici, resterà aperta fino a domenica 28 giugno con i seguenti orari: da lunedì a venerdì ore 18-20, sabato e domenica ore 18-22. L’ingresso è libero. Gli accessi saranno contingentati rispettando le norme stabilite dalle recenti disposizioni emesse per l’emergenza in corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA