“Se potessi non morire… ma volare”. Un omaggio a Leonardo

SENIGALLIA – Al Teatro Nuovo Melograno va in scena lo spettacolo “Se potessi non morire… ma volare”, dedicato al genio senza tempo di Leonardo Da Vinci. La rappresentazione, scritta e interpretata da Catia Urbinelli, con l’animazione grafica di Mirco Rinaldi e la regia condivisa di Daniele Vocino, sarà rappresentata sabato 15 febbraio, alle ore 21, e domenica 16 febbraio, alle ore 18.

Immaginare di parlare con Leonardo ai giorni nostri e riflettere con lui sui vari temi dell'esistenza. Questi i punti di partenza da cui prende vita il lavoro drammaturgico di Catia Urbinelli. L’attrice, sola in scena, interpreta vari ruoli e dialoga con le immagini virtuali create dalla forma espressiva di Mirco Rinaldi, attraverso disegni realizzati con l'uso di pennini a china e animazioni con la tecnica del cartoon. Ancora oggi, leggere le opere di Leonardo da Vinci non lascia indifferenti, sia dal punto di vista artistico che filosofico. I suoi pensieri sui temi importanti della vita oltrepassano i tempi e diventano universali. Leonardo è senza tempo.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.nuovomelograno.it. Prenotazioni al numero 3895450774. L’evento è patrocinato dal Comune di Senigallia. © RIPRODUZIONE RISERVATA