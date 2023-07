Ariadna Romero (ex di Pierpaolo Pretelli) è fidanzata con un cantante molto famoso? Il gossip che impazza sui social

Ariadna Romero è conosciuta in Italia per avere partecipato a vari programmi televisivi e diversi reality show come, ad esempio, Pechino Express e L'Isola dei Famosi. La modella cubana, però, è nota anche al grande pubblico per le sue storie sentimentali come quella con il giocatore dell'Inter, Francesco Acerbi, oppure la relazione con Pierpaolo Pretelli, dalla quale è nato il suo bambino Leonardo. Ora, Ariadna sembra avere ritrovato nuovamente la felicità e, questa volta, con un cantante molto famoso.

Ariadna Romero si è da poco traferita a Miami e, proprio recentemente, aveva spiegato sui social il motivo: «Una serie di cose insieme mi hanno fatto prendere la decisione. Mia mamma, dopo tre anni in Italia, voleva ritornare a Cuba e io ho compreso. Fatalità, mi hanno chiamata per un nuovo progetto di lavoro quì in Florida e, quindi, mi sono detta "Perché no?" e sono partita».

La modella cubana, quindi, è entusiasta del trasferimento e, sembra proprio che anche il suo cuore stia sorridendo. Infatti, nelle scorse ore, Ariadna è stata paparazzata in compagnia del cantante Julio Iglesias Jr., figlio di Julio e fratello maggiore di Enrique. A lanciare la notizia la tv spagnola 305 Shock che ha anche postato un video dei due insieme all'uscita di un locale di Miami.

Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli non stanno più insieme ormai da diversi anni ma, nonostante questo, vanno molto d'accordo. Quando la modella si è trasferita a Miami con il figlio Leonardo, l'ex gieffino ha compreso la sua scelta. Ariadna, sempre sui social, aveva detto: «Un grazie enorme al suo papà per la comprensione. Devo dire che abbiamo un rapporto bellissimo: io comprendo i suoi momenti, le sue necessità, il suo lavoro in questo momento e lui comprende me, com’è giusto, sono la mamma di Leo».