Sanremo 2024, l'Accademia della Crusca promuove i testi di Angelina Mango e dei Negramaro: le pagelle linguistiche

A poche ore dall'inizio di Sanremo 2024, l'Accademia della Crusca ha pubblicato le pagelle dei testi delle canzoni dei trenta cantanti in gara. Tra i promossi, Angelina Mango e i Negramaro, seguiti da Dargen D'Amico, Diodato, Fiorella Mannoia, Gazzelle e Ghali. Tra i voti più bassi figurano invece Il Tre, Il Volo e Fred De Palma.

Le pagelle

Con l'inizio della gara di Sanremo 2024, dall'Accademia della Crusca arrivano le pagelle linguistiche sui testi delle canzoni. È Lorenzo Coveri, già professore ordinario di Linguistica italiana nell'Università di Genova e accademico della Crusca, tra i massimi studiosi della lingua della canzone italiana, a dare i voti, come ricorda la pagina Facebook della secolare istituzione fiorentina che custodisce il "tesoro" della lingua italiana. Le canzoni di Angelina Mango e dei Negramaro conquistano il voto massimo di 9/10; vengono promossi con 8 Dargen D'Amico, Diodato, Fiorella Mannoia («per quanto un pò predicatoria»), Gazzelle e Ghali. Loredana Bertè ottiene 7 in pagella, come anche Mahmood e i Ricchi e Poveri.

Precisando di «rispettare il lavoro di tutti, autori e cantanti: quello di dare "pagelle" è solo un gioco, Lorenzo Coveri ricorda che i testi "bocciati" «sono quelli che mi hanno detto poco o niente dal punto di vista della originalità linguistica».