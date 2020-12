Ibrahimovic a Sanremo, Parpiglia: «Prenderà 50mila euro a serata, stessa cifra di Fiorello»

Quanto guadagnerà Zlatan Ibrahimovic per le sue cinque serate a Sanremo? A svelare il compenso per il Festival del centravanti del Milan, e chiarire il giallo sulla sua presenza ‘fisica’ - dato che in quella settimana il club è impegnato in campionato contro l’Udinese - ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, ospite questa mattina di Radio Sportiva.

Parpiglia ha detto che il compenso di Ibra «sarà di 50mila euro a serata, quanto Fiorello». E dato che il 3 marzo (la seconda serata) ci sarà Milan-Udinese, «quella sera sarà in collegamento da remoto». Infine, quanto agli allenamenti, Zlatan non dovrebbe essere con i compagni a Milano durante la manifestazione, ma «si allenerà fuori sede, a Montecarlo».

