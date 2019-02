Polemica su Alessandra Amoroso ospite, Baglioni: «L'ho voluta io, sono zietto»

Polemica sulla partecipazione di Alessandra Amoroso come ospite della terza serata del Festival di Sanremo. Qualcuno si è chiesto come mai sia stata chiamata come ospite di un festival al quale, per altro, non ha mai partecipato in gara.

Sulla polemica risponde direttamente Baglioni: «L'ho voluta io, Io e Morandi, all'inizio, siamo stati suoi zietti. E così con grande confitto di interesse ho pensato di invitarla, anche perché festeggia i suoi 10 anni di una carriera promettentisssima. Sono scelte anche individuali degli artisti stessi: alcuni non se la sentono di gareggiare, magari perché subiscono uno stress personale enorme. Il Volo l'anno scorso è stato ospite e quest'anno è in gara: mi piacerebbe molto un festival così, dove non ci fossero troppi steccati. Un pò come la consegna degli Oscar, dove tutti gli attori sono lì anno dopo anno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA