Sabrina Paravicini, la lotta al cancro diventa un film insieme ai "fratelli di chemio"

Ieri ho passato un pomeriggio meraviglioso con Stefano, Dora, Anna, Giada , Manuela, Stefania e Alessandra. Ho chiesto loro essere presenti nel mio film B33. Abbiamo così immortalato la nostra amicizia

Grazie amici miei, grazie per i vostri sorrisi, le risate, l’amicizia, i fiori, i pasticcini, lo champagne. Ognuno aveva nel cuore qualcosa da festeggiare. Ognuno ha brindato alla felicità degli altri

Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che di tutto quello che abbiamo passato siamo rimasti noi: conoscerci è stato un dono

Ultimo aggiornamento: 15:01

lo aveva annunciato già qualche mese fa ed ora i suoi progetti si stanno per trasformare in realtà. L'attrice e regista, che da oltre un anno sta lottando contro un, si appresta ora a realizzare un, dal titolo, in cui viene raccontata la quotidianità della malattia e delle terapie.LEGGI ANCHE:Come annunciato dalla stessasui social, i protagonisti insieme a lei insaranno coloro che, in questi mesi, hanno condiviso la stessa sorte dell'attrice divenuta famosa per il ruolo di Jessica nella fiction Un medico in famiglia. Sono persone comuni, che in questi mesi hanno dovuto affrontare le difficoltà della chemioterapia: è proprio in questo contesto che trae questi uomini e donne è nata una sincera e profonda amicizia.li chiama "Compagni, amici, fratelli di chemio" e spiega: «».Aver condiviso un percorso così delicato ha creato un'amicizia insolita ma fortissima, ed è per questo cheha voluto ringraziare queste persone. «» - si legge nel post sui social - «».Il post disi conclude poi con un ringraziamento a, il regista che si occuperà di dirigeredopo aver già realizzato, insieme all'attrice, un altro docu-film,, che racconta la vita di Nino, il figlio dell'attrice affetto da sindrome di Asperger.