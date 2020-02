Sabrina Paravicini, un anno fa il taglio di capelli prima della chemio: «Volevo essere ancora io»

Un anno fa il primo taglio di capelli. Via 30 centimetri per creare la parrucca. La signora mi disse: “tagli tutto signora tanto cadranno, così facciamo una parrucca più lunga”. “No, lo so che dureranno solo un mese, ma per quel mese voglio essere ancora io”

Quando sono tornata a casa Nino mi ha abbracciata. Mi ha detto “mamma sembri una francese”

Non sapeva nulla di quello che sarebbe successo. Ma il suo sguardo era così triste

Ultimo aggiornamento: 15:40

