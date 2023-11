Le rovesciate marchigiane di Sbaffo (Recanatese) e Alessandroni (Osimana) fanno il pieno a Striscia la Notizia

ANCONA Due gemme così non potevano passare inosservate. Anche Striscia la Notizia di oggi (13 novembre), in onda come ogni sera su Canale 5, ha celebrato le reti messe a segno nell'ultimo weekend calcistico da Alessandro Sbaffo in Recanatese-Olbia (4-1, Lega Pro) e Lorenzo Alessandroni in Osimana-Castelfidardo (1-1, Eccellenza).

I due protagonisti

Il primo si sta rivelando protagonista assoluto nella formazione leopardiana che sogna i playoff dai piani alti mentre il secondo, a tempo scaduto, ha evitato la sconfitta interna ai suoi all'interno di un derby molto sentito. Le reti sono state mostrate nella consueta compilation di Cristiano Militello con un roboante "Marche protagoniste dei Gollissimi" che riempie d'orgoglio un'intera regione.