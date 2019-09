Addio a Piero Cesanelli insegnante e cantautore Ha fondato Musicultura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - E' morto Piero Cesanelli. E' stato insegnante e cantautore ma soprattutto fondatore del premio per la canzone d'autore di Recanati, diventato poi Musicultura. Aveva 73 anni, lascia la moglie Paola Promisqui. Cesanelli da tempo era malato, si è spento nel pomeriggio all'ospedale di Treia.Dopo la carriera di insegnante, aveva unito il suo percorso di cantautore a quello del poeta Vanni Pierini con la finalità di creare una voce originale nella città di Giacomo Leopardi: nacquero l'associazione Musicultura e il Premio Città di Recanati che nel 1990 vide la sua prima edizione al cinema Nuovo di Recanati mettendo sullo stesso palco poeti e cantautori. Un'idea vincente che si è consolidata nel passaggio a Macerata e nella manifestazione allo Sferisterio in cui sono passati i più grandi nomi della musica italiana.Negli ultimi tempi, la sua passione per la musica lo aveva portato a fondare un gruppo musicale - La Compagnia - con cui ha realizzato grandi concerti dedicati alla canzone popolare.