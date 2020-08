Uomini e donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo l'addio: «Nessun flirt, doccia fredda ritrovarsi single»

Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono innamorati a “Uomini e donne”, il dating show di Maria De Filippi, ma una volta spenti i riflettori della trasmissione la tronista e il suo corteggiatore si sono lasciati.

LEGGI ANCHE: Alena Seredova, auto allagata per il temporale: lei la svuota con la tazza

Diventata improvvisamente di nuovo single, per Giovanna potrebbe arrivare un secondo trono: “Non ho mai pensato a questa ipotesi – ha fatto sapere a “Super Guida Tv” - E’ stata una doccia fredda ritrovarsi di nuovo single. Ho vissuto un percorso molto intenso e per pensare ad un’ipotesi di questo tipo dovrei fare una carica di meditazione. Sono una persona che vive le cose e le situazioni a 360 gradi.

Dopo la fine della storia le sono stati affiancati diversi nuovi spasimanti: “Si tratta di segnalazioni non vere tanto che quando ho letto le notizie che circolavano ho sorriso. Non ho mai visto questi ragazzi. Sinceramente ho vissuto un periodo in cui stavo cercando di risolvere delle cose dentro di me e queste segnalazioni mi sono sembrate delle scemenze. Qualora avessi un uomo accanto a me sarei ben contenta di mostrare a tutti che ho trovato l’amore. Non avrei motivo di nascondermi.

Secondo Giovanna a dividerla da Sammy è stato la sua mancanza d’impegno e la voglia di stare insieme: “Ahimè – ha scritto in una lettera al “Magazine di Uomini e donne” - mi son dovuta rendere conto che questa voglia c'era solo da parte mia e per questo mi soffermerei a parlare della volontà - poiché è quella che è mancata una volta usciti da lì - piuttosto che dei problemi che non hanno fatto andare avanti il nostro rapporto, perché lo troverei alquanto ridicolo, considerando che non abbiamo neanche avuto il tempo di conoscerci davvero e di riscontrarli realmente”.

Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA