Uomini e Donne, Giulio Raselli sceglie Giulia D’Urso. Giovanna Abate se ne va infuriata: «Presa in giro»

E’ nata una nuova coppia sotto i riflettori di “Uomini e donne”, programma condotto da Maria De Filippi. Il tronista Giulio Raselli infatti ha fatto la sua scelta, ricaduta sulla corteggiatrice Giulia D’Urso, provocando le ire dell’altra pretendente, Giovanna Abate.

Per Giulio e Giulia è stata riservato il solito trattamento con discesa di fiori, abbracci, commozione musica romantica a fare da contorno. Prima della scelta però il tronista ha voluto in qualche modo “giustificarsi” con Giovanna: “Il nostro percorso è partito sin da subito alla grande. Sei bellissima, il fattore estetico è stato un colpo per me sin da subito, sono stato sempre bene e non mi sembra il caso di tirare fuori le cose brutte che ci sono state.

Una cosa te la voglio dire con tutto il cuore: non vorrei tu arrivassi qua non consapevole del fatto che non ti abbia conosciuto in toto. Sei speciale, mi hai dato tanto. Arrivi però a un punto del percorso in cui si fa fatica, si arriva a casa e si pensa a un’altra persona, quelle emozioni che sono uniche le provo con un’altra persona”.

Veloce la ribattuta di Giovanna, ormai consapevole di essere fuori dai giochi: “Era qualche giorno che avevo dei pensieri, ho sempre visto che il tuo interesse per lei era vero, ed era quello che mi ha permesso di non aprirmi con te. Non sarei dovuta tornare indietro.

Mi sarei dovuta affidare al mio sesto senso, io non so se i tuoi sentimenti sono stati veri, ma i miei sì. Mi hai preso in giro”.

A Giulio che replica che la sua è stata una scelta di cuore, lei oppone un “Avrei voluto usare più parole per screditarti, ma tu riesci da solo”, prima di lasciare la trasmissione.

