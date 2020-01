Uomini e donne, Giovanna Abate contro Giulio Raselli: «Non meritavo di essere trattata in quel modo»

“Sicuramente sono tanto dispiaciuta per come è andata a finire, ma lo sono ancora di più per come Giulio ha scelto di farla finire tra noi”, Giovanna Abate, ex corteggiatore e neo tronista di “Uomini e donne”, torna parlare di Giulio Raselli, il tronista che poi le ha preferito la collega Giulia D’Urso.

Dopo la scelta, in studio, c'è stato uno scontro fra loro due: “Con il suo atteggiamento non mi ha dato più neanche un motivo per star male per lui. Non dico che meritassi per forza di essere la scelta, ma so di certo che non meritavo di essere trattata in quel modo (…) Ci vuole buon senso oltre che tatto nella: vita e questo a prescindere dal contesto. Bisogna avere rispetto per le persone. Tante altre corteggiatrici e corteggiatori sono stati le “non scelte” di qualcuno. Giulio stesso lo è stato e quindi sa benissimo quanto possa far male una situazione del genere”.

Tra di loro è arrivata Giulia: “Fin dal primo giorno in cui è scesa dalle scale ha dato a Giulio un "boom" emozionale davanti al quale lui ha perso la razionalità. È una cosa che ci può stare, ma a questo punto non ho capito perché lui abbia voluto portarmi avanti e farmi investire dei sentimenti, considerando che la scelta di uscire dal programma con Giulia - secondo me - lui l'aveva presa già da un po’”.

Giovanna non ha comunque rimpianti: “Tutto quello che ho fatto con lui l'ho sentito e che rifarei ogni cosa. Dovrei forse rimpiangere di non avergli fatto vedere delle mie fragilità, ma alla fine va bene così: evidentemente il mio inconscio sa benissimo a chi mostrare il suo lato più fragile e a chi no”.

