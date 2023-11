"Io Canto" slitta, Gerry Scotti scappa da Sinner e il GF si sposta a giovedì. Cosa sta succedendo (e quando andrà in onda)

Un cambio davvero last minute nei palinsesto Mediaset. "Io Canto Generation", il programma di Gerry Scotti sui baby talent, slitta "per colpa" di Sinner quindi non verrà trasmesso domani giovedì 16 novembre e sarà sostituito dal Grande Fratello. Signorini, dunque non andrà in onda questa sera e al posto del reality verrà tra smesso "Il Gladiatore". Ecco cosa sta succedendo e tutte le novità.

Cambio Programmazione

L'incredibile scalata di Jannik Sinner, che ora è a caccia della qualificazione alla semifinale delle Atp Finals di Torino contro Holger Rune domani sera (Rai 2 e solo per gli abbonati su Sky Sport, Sky Sport Uno -201- e Sky Sport Tennis -205-.

In streaming su Rai Play -gratuitamente- e in streaming pay su Sky GO e NOW) , stravolge i palinsenti mediaset. I buoni ascolti del tennista fanno "scappare" Gerry Scotty.

A 10 anni di distanza dall’ultima edizione, domani giovedì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, sarebbe dovuto andare in onda “Io Canto Generation” il talent show condotto da Gerry Scotti, che ha come protagonisti ventiquattro ragazzi, dai 10 ai 15 anni. Mediaset però ha scelto di preservare il programma e posticiparlo alla prossima settimana.

Secondo quanto apprende Leggo da fonti interne Mediaset il Grande Fratello si sposta a domani, questa sera al suo posto verrà trasmesso il film "Il Gladiatore". Io Canto andrà in onda mercoledì 22, mentre giovedì 23 novembre toccherà a Zelig.

Dalla prossima settimana, salvo nuovi cambiamenti quindi Grande Fratello andrà in onda solo lunedì 20 novembre e non ci sarà più il doppio appuntamento...almeno per ora