I profumi fai-da-te, le essenze da scegliere cambiano a seconda se è per lei o per lui

ANCONA - Io, te e i profumi. È l’odore, uno dei fattori esplosivi in fatto di attrazione e di seduzione. Gli animali insegnano: si scambiano tra loro messaggi olfattivi chimici con sostanze prodotte dal corpo, i feromoni. I profumi sono il nettare degli dei, nati e concepiti per emozionare, tanto più se è possibile crearli da soli, a casa, con un risultato tutto naturale. Possibile? Certo e, ancora una volta, un valido supporto, è offerto da Melissa “Meglionaturale” che, da super esperta di cosmesi naturale, traccia la strada maestra per dipanare la matassa. Quella, tanto per capirsi, che ci porta a comprendere il modo in cui si possano fare i profumi homemade.



I dettagli per i profumi nature sono il top. «La profumeria naturale è una vera e propria arte – spiega Melissa – come la musica o la pittura. Il profumo è un atto creativo che ha lo scopo di parlare all’anima attraverso note che, anziché essere percepite con l’udito, coinvolgono l’olfatto. Da un punto di vista scientifico, entra in gioco il sistema limbico e, nello specifico, l’amigdala, che è la parte del sistema nervoso connessa alle emozioni e ai ricordi».

Fatta la premessa, per creare il profumo fatto in casa, suggerisce Melissa, «occorreranno alcuni oli essenziali e una base per diluirli. La base può essere rappresentata da alcol alimentare o da oli vegetali ma, per iniziare ad apprezzare la profumeria naturale fatta in casa, sarebbe meglio creare profumi in olio poiché nell’olio i profumi naturali resisteranno di più. L’ideale sarebbe usare un buon olio di jojoba ma, in alternativa, va bene anche usare olio di mandorle dolci».

La formula per lei? La teoria di Melissa: «È l’incontro tra la dolcezza della vaniglia con la luminosità del limone e la delicatezza della lavanda». La ricetta, allora: «In un flacone di vetro scuro, bisogna inserire l’olio vegetale scelto fino a metà, quindi 30 gocce di olio essenziale di vaniglia, 15 di olio essenziale di lavanda e 5 gocce di olio essenziale di limone. A questo punto, si finisce di riempire con olio vegetale, si chiude il tutto e si agita bene. Il profumo è pronto, da applicare sulla pelle e, in piccole quantità, sulle zone erogene come polso, collo e nuca».

Ed ecco, invece, il profumo maschile. «Ci vogliono 20 gocce di olio essenziale di cedro legno, 12 gocce di olio essenziale di bergamotto, 8 gocce di olio essenziale di sandalo in 30 ml di olio vegetale». Per la scelta di quest’ultimo, «sarebbe meglio optare per l’olio di jojoba dal momento che gli uomini sembrano apprezzarlo di più perché molto leggero». Postilla significativa: è importante effettuare prima una prova di tolleranza di qualsiasi prodotto realizzato in casa, magari massaggiandone poche gocce nell’incavo dell’avambraccio da tenere in posa per qualche ora.

