Civitanova, profumi e cosmetici con sostanze cancerogene: titolare denunciato e 557 prodotti tossici sequestrati

CIVITANOVA - Profumi e cosmetici pericolosi per la salute perchè conententi il "Lilial", una soatanza classificata come cancerogena: i finanzieri di Civitanova hanno denunicato il titolare di un negozio e sequestrato 557 confezioni di prodotti di profumeria e della cura della persona

Cingoli, colpo di pistola e fuga coi cellulari: il 19enne accusato anche di una rapina al centro commerciale

I prodotti, infatti, contenevano butilfenil metilpropionale, una sostanza nota con il nome Lilial, vietata in quanto classificata tra le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche. La sostanza era utilizzata per la preparazione di cosmetici, ma è oggi vietata, alla luce dell’aggiornamento, a livello comunitario, dell’elenco delle sostanze considerate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (le cosidette sostanze CMR). La merce incriminata è stata sottoposta a sequestro probatorio e il legale rappresentante della società è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata.