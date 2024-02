La band XGiove in finale a Una voce per San Marino con “Nostalgia”

PORTO SANT’ELPIDIO I XGiove di Porto Sant’Elpidio volano in finale al contest “Una voce per San Marino” con il loro ultimo brano appena uscito il 21 febbraio dal titolo “Nostalgia”. Il contest internazionale porterà alla selezione del rappresentante musicale di San Marino all’Eurovision Song Contest 2024 che si svolgerà a Malmö, in Svezia.



Il brano-manifesto



Il brano dei XGiove è un manifesto del loro pensiero che sta alla base del concept della band: combattere le paure di una generazione, lottare contro ogni forma di omologazione. Queste sono alcune delle tematiche che affrontano nelle loro canzoni e anche con “Nostalgia” guardano alla società di oggi, quella dove i rapporti umani vengono divorati da ritmi sempre più frenetici. Il rischio di rimanere distanti, isolati ed emarginati avanza e conquista terreno. Soltanto una ricerca attenta dell’autenticità e il bisogno di fare ritorno alla propria Itaca potranno salvare le nostre identità. «E tu, hai intenzione di nuotare o di lasciarti affogare?», sintetizzano i ragazzi. Nicolò (voce e fisarmonica), Giacomo (chitarra elettrica), Andrea(basso), Ludovico (tastiere e bouzouki) e Federico (batteria) con la loro musica sono saliti sui podi del Tour Music Fest, del Cantagiro, di Sanremo Rock, del Premio Alex Baroni e lo scorso anno, proprio a“Una voce per San Marino” hanno raggiunto il terzo posto.



La seconda esperienza

Dopo aver aperto i live di Caparezza, Litfiba, Bandabardò e molti altri, grazie a questo concorso hanno aggiunto un’importante esperienza: l'apertura lo scorso anno del concerto di Zucchero a Campovolo.



Per la loro seconda esperienza su questo palco sono carichi di entusiasmo; “ Una voce per San Marino”, giunto alla terza edizione è un contest molto atteso dove, come da tradizione non mancheranno alcuni big in gara provenienti da Sanremo, direttamente ammessi alla finale, come Loredana Bertè che riproporrà il suo brano “Pazza”. Oltre a lei troveremo altri big come Marcella Bella, che proporrà una canzone dal suo ultimo album “Etnea”, i Jalisse, il cantante Pago e la band dei La Rua. E ancora si esibiranno Aimie Atkinson, Aaron Sibley e il gruppo formato da Wlady, Corona, Ice Mc con l'ex Articolo 31 Dj Jad. Durante la finalissima che si svolgerà oggi, 24 febbraio dalle ore 21 presso il Teatro Nuovo di Dogana, parteciperanno come ospiti speciali Riccardo Cocciante, Al Bano e Mogol.