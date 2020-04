iorestoacasa, nuovo contest del Corriere Adriatico dedicato ai lettori: ecco le foto della quarantena

Ci siamo, da oggi è online su CorriereAdriatico.it il contest fotografico #iorestoacasa. Un modo per trascorrere questi giorni di restrizione domicilare restando però insieme. Tra una ricetta pasquale e una serie tv, tra risistemare vecchie fotografie o mettere ordine nel guardaroba, perché non fermarsi, immortalare l'attimo e condividere l'immagine sul sito del quotidiano delle Marche? Un giornale che, ricordiamolo, da qualche giorno è possibile ricevere a casa (ecco la lista delle edicole che effettuano il servizio) o che è possibile leggere in edizione digital, insieme con tutto il sito con una promozione da 15,99 euro per i primi tre mesi.

Quante volte ci siamo lamentati della vita frenetica e abbiamo espresso il desiderio di dedicare maggiore tempo alle nostre passioni? Questo momento di isolamento forzato a causa dell’emergenza sanitaria può essere l’occasione per finire di leggere quel libro che si era lasciato sul comodino, imparare una nuova lingua, cucinare il proprio piatto preferito, allenarsi in salotto o semplicemente passare più tempo con i propri affetti. Corriere Adriatico per testimoniare la vicinanza ai suoi lettori in un momento così difficile, ha deciso di lanciare il contest fotografico #Iorestoacasa. Invia fino a 4 scatti della tua vita casalinga ai tempi del Covid-19. Un modo per sentirci tutti più vicini soprattutto in un momento di festa come quello della Pasqua”. Le foto ricevute saranno sottoposte al giudizio dei lettori che potranno votare una o più foto pubblicate, sulla pagina web dedicata al contest.

I tempi e la durata di #iorestoacasa: si potranno inviare le foto dall'8 al 22 aprile 2020, periodo in cui saranno caricate nell'apposita sezione #iorestoacasa.

Dal 23 aprile al 7 maggio le vostre foto inserite sul contest potranno essere votate. A votazioni concluse le prime tre immmagini più votate saranno pubblicate anche sull'edizione cartacea del Corriere Adriatico.

Non ci resta che aprire il gioco, inviateci la foto più bella, più curiosa, quella che vie è venuta meglio, la più spontanea. Insomma fotografate e inviategli gli scatti. La sfida è iniziata.

Da oggi inoltre per quanto riguarda il nostro contest #iorestoacasa è attiva sul sito una landing page dedicata (clicca QUI) in cui potrete caricare direttamente le vostre foto. Le immagini più votate - dal giudizio insindacabile di voi lettori - saranno inserite in un album sfogliabile e le prime tre pubblicate sul giornale. L'iniziativa, promossa da Piemme, si avvale del sostegno di vari sponsor.

