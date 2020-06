Cinematica, adesso il festival raddoppia: appuntamenti on line e contest dal vivo

ANCONA - Un contest per giovani danzatori. Due appuntamenti online e tre live alla Mole. Torna il festival Cinematica nell’estate degli eventi nel capoluogo. Oggi e martedì andranno in scena i due incontri online con gli autori. Mentre gli spettacoli alla corte interna della Mole si susseguiranno dal 3 al 5 luglio. E parallelamente è stato progettato il format #smallcontest for #smalldances in rete, chiamando danzatori (professionisti e non) a inviare dei filmati di danza ad ambientazione casalinga su temi specifici.

Il condizionamento dovuto alle misure anti-Covid ha plasmato oramai quasi tutte le programmazioni culturali. L’ausilio delle piattaforme digitali è necessario per raggiungere tutto quel pubblico che, per restrizioni di capienza, non sarà possibile ospitare nei consueti contenitori. Ma Cinematica si è spinta oltre, programmando due appuntamenti esclusivamente online. Oggi e il 30 giugno, infatti, gli incontri con gli autori si svolgeranno solo in modalità web. Oggi alle ore 18,30 sulla pagina Facebook di Cinematica, l’art director e supervisor di Makinarium Leonardo Cruciano dialogherà con Davide Giurlando (curatore del volume “Fantasmagorìa: un secolo di effetti speciali”). Mentre martedì (ore 18.30), l’artista della fotografia Luciano Tovoli dialogherà con lo storico del cinema Giuseppe Borrone e Piercesare Stagni (co-autore del libro Conversazione con Luciano Tovoli su Suspiria e dintorni”).

Dal 3 al 5 luglio Cinematica apre la programmazione estiva della Mole con tre eventi che spaziano dal cinema alla danza alle nuove tecnologie e la videodanza. Ad aprire la rassegna la mostra del regista e videomaker Virgilio Villoresi eccezionalmente presente con le sue “sculture in movimento” alla Pinacoteca (ore 17), evento possibile grazie alla sinergia con l’assessorato alla Cultura. Mentre alle 21.30 spazio al cinema con la prima regionale di uno dei registi più interessanti della nuova generazione di cineasti italiani. A Cinematica arriva Cosimo Terlizzi con il film “Dentro di te c’è la terra” in programmazione nell’arena Lazzaretto Cinema. Sarà presente il regista, intercettato durante il suo viaggio dalla Svizzera alla Puglia dove vive immerso nel verde della campagna salentina. Sabato 4 luglio una serata densa di significato, dedicata alla danza e alle nuove tecnologie con lo spettacolo “Lingua Ignota”, di e con Simona Lisi e con il musicista e compositore Paolo Bragaglia e il light e visual designer Pietro Cardarelli (Corte della Mole, ore 21,30).

Lo spettacolo evoca in modo visionario la complessità del sapere di Santa Ildegarda, riconoscendola come figura fulcro per una nuova epoca di consapevolezza del valore sacrale della relazione Uomo-Natura. Al termine dello spettacolo un momento di approfondimento, alla presenza degli artisti, guidato dalla giornalista Silvia Veroli. Domenica 5 luglio ultimo appuntamento con la Serata finale di Cinematica Videodance Competition, la competizione internazionale per film di videodanza che caratterizza il festival da quattro anni (Corte della Mole, ore 21).

